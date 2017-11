Man huurt jarenlang stripteaseuses in om 's nachts buren te pesten mvdb

22u47

Bron: AP 0 thinkstock - rv De veroordeelde Douglas Goldsberry (45). Bizar Een Amerikaanse veertiger moet vier jaar brommen na te zijn veroordeeld voor een ongewone burenruzie. Douglas Goldsberry (45) uit de plaats Elkhorn in de staat Nebraska huurde jarenlang prostituees in en gaf hen de opdracht te strippen in de voortuin van de overburen.

Dat gebeurde niet een keer, niet twee keer, maar liefst 75 keer sinds 2013. De man stuurde de vrouwen het liefst 's nachts of 's ochtends vroeg naar z'n buren, waardoor de twee jonge kinderen van het getrouwde koppel keer op keer wakker werden.

Het bleef niet bij strippen alleen. De prostituees, soms in het bijzijn van hun pooiers, drukten achteraf aanhoudend op de deurbel of bonkten op de deur en riepen dat ze geld moesten krijgen voor hun striptease. Goldsberry keek steeds toe en zat thuis te masturberen. Het is niet duidelijk wat aan de basis lag van de ruzie met de buren.

De man kreeg vrijdag de maximumstraf van de rechtbank in Omaha. Hij komt wellicht binnen de twee jaar vrij, daar hij al 177 dagen in voorarrest zat.

Kinderporno

Door het onderzoek naar de burenruzie onderzocht de politie ook de computer van Goldsberry. Hij bleek op externe harde schijven een grote hoeveelheid kinderporno te bezitten. Indien hij wordt veroordeeld voor het bezit van kinderporno, riskeert hij volgens de wetgeving van Nebraska een celstraf die kan oplopen tot meer dan twintig jaar.