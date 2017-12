Man heeft cadeau van eerste liefje na 47 jaar nog niet opengemaakt LB

Bron: CBC 1 rv Adrian Pearce werd op zijn zeventiende gedumpt door zijn eerste liefje, haar kerstcadeau legde hij elk jaar opnieuw onder de kerstboom zonder het ooit open te maken. Bizar Terwijl wij niet kunnen wachten om onze kerstcadeautjes open te maken, weerstaat de Canadees Adrian Pearce al 47 jaar aan de drang om een geschenk van zijn eerste liefde uit de verpakking te halen. Hij is ook niet van plan dat ooit te doen.

Adrian kreeg het cadeau van een vriendin die hem al die jaren geleden dumpte. Hij was toen zeventien en keek enorm uit naar de kerstvakantie. Tot zijn eerste vriendinnetje Vicki hem wandelen stuurde. "Ze gaf me tegelijk een geschenk en ik nam het mee naar huis", verklaart de man tegenover CBC.

Boos en teleurgesteld

"Toen ik naar huis stapte, was ik boos en teleurgesteld. Dus ik gooide het geschenk onder de kerstboom. Nadat iedereen zijn pakjes had opengemaakt op Kerstmis, bleef er nog een pakje liggen. Dat was het cadeau dat Vicki me had gegeven. Ik zei tegen mijn ouders dat ik dat nooit zou openmaken".

Adrian hield zijn woord en tot vandaag bleef het pakje ongeopend.

De jongere zus van Vicki contacteerde Adrian enkele jaren later, gaf hem het nummer van zijn eerste liefje en zei dat ze hem weer wilde ontmoeten. De twee kwamen enkele keren samen, maar verloren elkaar uit het oog nadat ze beseften dat ze niet meer met elkaar wilden gaan.

Maar Adrian legde het pakje elk jaar opnieuw onder de kerstboom, ook nadat hij trouwde en kinderen kreeg. Tot zijn vrouw er genoeg van kreeg en hem verbood het oude pakje nog onder de kerstboom te leggen.

Toch neemt Adrian het geschenk nog af en toe ter hand, gewoon om ernaar te kijken en dan weer weg te leggen. Hij heeft ook nog geprobeerd Vicki te contacteren, maar is daar niet in geslaagd.

rv Het cadeautje is tot vandaag ongeopend gebleven.

rv Adrian en Vicki toen het nog koek en ei was tussen de twee.