Man gooit ruim 74 miljoen aan bitcoins weg na klachten van vriendin

Bron: AD.nl 1 Screenshot YouTube/ ANP James hoopt de harde schijf terug te vinden. Bizar Vanwege de alsmaar stijgende koers van de digitale munt bitcoin kan James Howells zich momenteel wel voor zijn kop slaan. In 2013 gooide hij namelijk per ongeluk 7.500 bitcoins weg, nadat zijn vriendin klaagde over de herrie die zijn computer maakte. De inwoner van Wales wil nu een vuilnisbelt afgraven om zijn harde schijf terug te vinden.

James fabriceerde in 2009 zelf bitcoins op een Dell-laptopje in zijn huis in Newport, Wales. Die laptop stond dag en nacht aan en op een gegeven moment begon zijn vriendin te klagen over het geluid dat het ding maakte. De Welshman verkocht de laptop uiteindelijk op eBay. James: "De harde schijf bewaarde ik in een lade omdat daar mijn bitcoins op stonden. Als bitcoins op een dag veel waard werden, zou ik ze nog steeds hebben", vertelt hij aan de Daily Telegraph.

Bij een grote opruimactie vier jaar geleden belandde de harde schijf echter bij het grofvuil. Hij was namelijk helemaal vergeten dat zijn bitcoins er nog op stonden. Die waren op dat moment per stuk zo'n 100 euro waard, maar inmiddels bijna het honderdvoudige. Had James Howells zijn bitcoins gehouden, dan zou hij nu - aan 9.924 euro 't stuk - zo'n 74,5 miljoen euro rijker zijn. Vandaar dat de IT'er van plan is zijn schat op te gaan graven op de lokale vuilnisbelt.

Complex

Howells begrijpt dat het ding niet in een-twee-drie gevonden is. "Een moderne vuilnisbelt is een complex bouwsel en er eentje uitgraven geeft allerlei milieuproblemen, zoals gevaarlijke gassen en brandgevaar. Het is een groot, duur en gevaarlijk project."



Howells is overigens niet de enige die op deze manier zijn bitcoins verloor. In 2012 gooide de Australische journalist Campbell Simpson een harde schijf weg met daarop 1.400 bitcoins. Hij gebruikte die voor een ludiek experiment waarbij hij twee pizza's kocht voor 10.000 bitcoins. De coins die de pizzeria ontving, zijn vandaag ruim 95 miljoen euro waard.

anp De journalist kocht twee pizza's in ruil voor 10.000 bitcoins.