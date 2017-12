Man gefilmd tijdens diefstal peperdure sexpop. Politie hoopt dat iemand dader herkent hr

Bron: Daily Mail, Victoria Police 0 RV De dief loopt met zijn buit terug naar zijn busje. Dit was het enige wat hij meenam uit de winkel. Bizar In de buurt van de Australische stad Melbourne is een opmerkelijke diefstal vastgelegd op camera. Een man ging er aan de haal met ‘Dorothy’, een sexpop ter waarde van bijna 5.000 dollar. De politie verspreidt de beelden in de hoop dat iemand de dader herkent.

De diefstal gebeurde zondagochtend net na 6 uur in Moorabbin, een voorstad van Melbourne in Australië. Op de camerabeelden is te zien hoe een witte Ford Transit het terrein komt opgereden en zich parkeert voor de winkel. Een stevig gebouwde, gemaskerde man probeert eerst met een grote tang de deur te forceren. Als dat niet lukt, haalt hij een brandblusapparaat uit zijn busje. Daarmee beukt hij op de deur tot ze open is. Even later komt hij de winkel buiten met de sexpop ‘Dorothy’. Die is levensgroot - 1,68 meter - en te koop voor 4.495 dollar (omgerekend zo’n 3.200 euro.

Het is nu afwachten of iemand de dader herkent. Het gaat om een stevig gebouwde man met donkere kleren en een bivakmuts op.

Op de Facebookpagina van de plaatselijke politie levert de diefstal alvast enkele grappige reacties op. "Als de dader naar de gevangenis moet, zal ze hem in elk geval opwachten", klinkt het. Tenzij natuurlijk als de winkel de gestolen waar nog terug zou willen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

