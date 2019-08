Man dumpt BMW die hij cadeau kreeg in rivier (omdat hij liever Jaguar wilde) HR

13 augustus 2019

16u43

Bron: The Daily Mail 7 Bizar Een jonge Indiër heeft de BMW M3 die hij van zijn ouders als verjaardagscadeau kreeg, een rivier in laten bollen. Dat deed hij uit teleurstelling. Hij wilde namelijk liever een Jaguar. Nadien kreeg hij wel spijt en probeerde hij de wagen nog te redden. Dat lukte helaas niet.

Een jonge Indiër met de naam ‘Akash’ zou in de deelstaat Haryana in het noordwesten van Indië een gloednieuwe BMW M3 uit pure teleurstelling in een rivier hebben laten bollen. The Daily Mail verwijst naar lokale media die schrijven dat de man de wagen cadeau had gekregen voor zijn verjaardag. Maar omdat hij liever een Jaguar had gekregen, was hij zo diep teleurgesteld, dat hij de wagen in een rivier liet bollen. Meteen na die domme actie zou hij spijt gekregen hebben. Samen met omstaanders probeerde hij de wagen alsnog te redden. Dat zou niet gelukt zijn. Een BMW kost in Indië omgerekend ongeveer 45.000 euro, terwijl een Jaguar iets duurder is - ongeveer 60.000 euro.

De politie zou het voorval onderzoeken. De beelden van het incident gaan alleszins viraal. “Ondankbaar”, klinkt het in reacties op sociale media.