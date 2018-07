Man doet gevoeg voor voordeur en valt met broek op enkels in slaap in voortuin Ties Cleven

21 juli 2018

Bron: AD.nl 1 Bizar Het zal je maar gebeuren: word je in het holst van de nacht wakker, zie je een man met zijn broek op de enkels in je voortuin liggen. In diepe slaap. Wanneer je vervolgens gaat kijken wat er aan de hand is, ligt er ook nog een grote drol voor je voordeur.

Het overkwam bewoners van de Nederlandse gemeente Boxtel (Noord-Brabant) in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarover vertelt de wijkagent van Liempde en Lennisheuvel na zijn nachtdienst op zijn Instagram-pagina. "Een drukke nachtdienst met diverse meldingen van overlas", noemt hij het met gepast cynisme.



Broek op half elf

Midden in de nacht werd de agent opgeroepen naar het adres te komen waar dit vreemde voorval plaatsvond. Hij trof een man aan die 'met zijn broek op half elf' in de voortuin lag te slapen. Even daarvoor had hij, zo omschrijft de wijkagent het, 'een grote boodschap voor de voordeur gelegd'. Ook lag er een afvalcontainer op de grond en was een ruit van de woning vernield.



De persoon werd gewekt en opgepakt. Naast het bizarre incident bestond de nachtdienst in de gemeente Boxtel onder meer uit het helpen van taxichauffeurs met lastige klanten.