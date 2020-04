Man die net ontslagen was door coronacrisis wint miljoenen met loterij HR

14 april 2020

22u46

Bron: ANP 1 Bizar Een jonge vader uit Adelaide in Australië die onlangs werkloos werd door de coronacrisis, heeft een loterij gewonnen. De twintiger wint 4,8 miljoen Australische dollar. Dat is omgerekend zo'n 2,8 miljoen euro.

De man krijgt de komende twintig jaar elke maand ongeveer 20.000 Australische dollar, dat is bijna 12.000 euro. “Dit zal ons de rest van ons leven op de been houden”, zegt de opgeluchte winnaar in een verklaring. Hij is vader van een baby en was de laatste tijd nogal gestresseerd door het verlies van zijn baan. Hij heeft nog geen idee wat te doen met het geld, maar zijn vrouw al wel: “Shoppen, vakanties en een nieuw huis.”