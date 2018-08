Man die bizon treiterde in Yellowstone vliegt voor 130 dagen in de cel kv

26 augustus 2018

Bron: NBC News, ABC FOX Montana 2 Bizar Een man uit de Amerikaanse staat Oregon die eind juli een bizon in het Yellowstone National Park in de VS een bizon uitdaagde, kreeg donderdag van de rechter een fikse straf: hij draait voor 130 dagen achter de tralies.

Het filmpje waarin de 55-jarige Raymond Reinke uit de wagen stapte en een bizon op de weg benaderde, ging begin augustus in een mum van tijd de wereld rond. Reinke liep langzaam op het dier af en klopte op zijn borst. Wanneer de bizon de man in het vizier kreeg, draaide het beest zich onmiddellijk om en probeerde hij de man enkele keren aan te vallen. Toch deinsde de waaghals niet terug: hij gromde en treiterde hij de bizon nog wat meer.

Enkele dagen voor het bizarre incident werd Reinke nog gearresteerd in het Grand Teton National Park omdat hij dronken was en de orde verstoorde. Hij bracht een nachtje in de cel door en mocht daags nadien vrij op borg. Op 31 juli werd hij tegengehouden in Yellowstone en kreeg hij een boete omdat hij als passagier geen gordel droeg. Enkel uren later kruiste hij het pad van de bizon.

Donderdag mocht de man zich voor de rechter gaan verantwoorden. Reinke vertelde dat de reis door nationale parken die hij samen met een vriend ondernam nog een "laatste uitspatting" was vooraleer hij een ontwenningskuur zou aanvatten voor zijn alcoholverslaving.

De rechter veroordeelde hem echter tot 60 dagen cel voor het lastigvallen van een wild dier, 60 dagen voor inmenging in de ordehandhaving en 10 dagen voor ordeverstoring, goed voor 130 dagen in totaal. De 21 dagen die hij al doorbracht in voorarrest worden mee in rekening gebracht.

Reinke mag zich gedurende vijf jaar niet meer vertonen in de nationale parken Grand Teton, Yellowstone and Glacier en mag gedurende die periode ook geen alcohol meer drinken. Zijn geplande ontwenningskuur wordt daarmee ineens verplicht door de rechter.

"Het spijt me voor de bizon. Hij verdiende niet wat ik hem heb aangedaan", aldus Reinke. "Je hebt geluk dat de bizon niets ondernomen heeft en dat je hier voor me staat", aldus de rechter.