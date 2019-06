Man denkt huis te kopen, maar koopt eigenlijk slechts strookje gazon mvdb

Bron: Sun-Sentinel 14 Bizar Online bieden op een huis kan lelijk tegenvallen, vraag dat maar aan de Amerikaan Kerville Holness. Tot zijn grote verbazing werd zijn bod van 9.100 dollar (8.100 euro) aanvaard. Alleen kocht hij geen huis in Spring Lake (Florida), maar werd hij de nieuwe eigenaar van een waardeloos strookje gazon dat de parkeergarages van twee panden van elkaar scheidt.

Het koopje van de eeuw, moet de Amerikaan hebben gedacht. De man was in de veronderstelling dat hij aan het bieden was op het huis, een pand dat volgens plaatselijke media makkelijk 157.000 euro waard is.



De man was qua online bieden aan zijn proefstuk toe en kreeg te horen dat zijn bod was aanvaard. De aanvankelijke blijdschap eindigde in een ijskoude douche toen duidelijk werd dat hij in feite een in totaal dertig meter lange strook gras had aangeschaft. Geschatte waarde: 50 dollar (44 euro). De strook begint aan de brievenbus, loopt door tot aan de garage en gaat vanachter verder waar het de achtertuin van het aanpalende pand scheidt (niet zichtbaar op bovenstaande afbeelding).



Holness verklaarde dat de foto’s bij de advertentie ronduit misleidend zijn. Het achterliggende huis komt duidelijk in beeld, claimt hij. De man heeft klacht ingediend. De kans dat hij zijn geld ooit terugkrijgt, is uiterst gering. Lokale wetgeving verbiedt terugbetaling. Op vrij consulteerbare informatie op internet staat dat de strook gras compleet ongeschikt is voor elke bouwactiviteit. De woonst is nooit te koop gezet. Ook overheidsfunctionarissen hebben er het raden naar waarom de bewuste strook nooit is toegewezen aan een van de twee aangrenzende woningen. Wordt allicht vervolgd.