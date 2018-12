Man de cel in omdat hij kinderen vertelt dat de kerstman niet bestaat Redactie

09 december 2018

07u25

Bron: AD.nl 0 Bizar In de Amerikaanse staat Texas heeft de politie een 31-jarige man gearresteerd omdat hij kinderen had toegeroepen dat de kerstman niet bestaat.

De politie werd zaterdagmorgen opgetrommeld bij een kerk in het stadje Cleburne in het noorden van Texas, waar kinderen op dat moment een kerstontbijt hadden waarbij de kerstman ook aanwezig was. Buiten de kerk hielden zich drie mensen op die de kinderen toeriepen dat de kerstman niet bestaat.

De agenten verzochten hen te vertrekken, maar een van hen, Aaron Urbanski, weigerde dat. Hij volhardde in het roepen van dezelfde soort kreten naar de aanwezige kinderen. Daarop werd de man gearresteerd en overgebracht naar het Johnson County Law Enforcement Center. Hem wordt verweten zich op verboden terrein te hebben opgehouden.

‘Kolen in de sok’

Burgemeester Scott Cain van Cleburne reageerde via zijn Facebookpagina ludiek op het voorval. “Kom niet aan de kerstman!”, schreef de burgervader. Om met een knipoog te vervolgen met: “Ik denk dat de demonstranten kolen in hun sok wilden, om mee te nemen naar de rechtbank.” De kerstman doet in de Verenigde Staten bij ‘stoute kinderen’ steenkool in de sokken van kinderen in plaats van cadeautjes.