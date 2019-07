Man bijt slang dood nadat slang hem gebeten had nla

29 juli 2019

17u30

Bron: ANP, De Telegraaf 1 Bizar Een Indische man heeft een slang die hem had gebeten een koekje van eigen deeg gegeven. Hij beet het reptiel zo hard terug dat het dier aan zijn verwondingen bezweek.

Het incident viel gisteren voor. De man zat thuis, in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh, te drinken toen een slang zijn woning binnenglipte en hem aanviel. Na het incident werd Kumar naar het ziekenhuis overgebracht. De Indische media berichtten dat hij er slecht aan toe was. “Ik heb veel mensen met slangenbeten zien binnenkomen, maar het is de eerste keer dat ik iemand gezien heb die een slang had gebeten en het dier daarna in een tas meenam”, zei de arts.

De vader van de man vatte het incident kort samen. “Een slang beet hem. En dus beet hij de slang in stukken.” De slang in kwestie zou een Indische rattenslang zijn geweest. Die zijn snel en agressief en kunnen zo’n twee meter lang worden, maar experts zeggen dat hij nauwelijks giftig is.

Toch is de man er volgens Indische media zeer slecht aan toe.

Het is echter niet voor het eerst dat in India een man het nieuws haalde door een slang te bijten. In mei van dit jaar beet een zestigjarige man een slang, ook na eerst zelf te zijn gebeten. De slang noch de man overleefde dat gevecht.

