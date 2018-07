Man betaalt na 44 jaar alsnog parkeerboete... uit schuldgevoel TTR

03 juli 2018

12u16

Bron: WNEP-TV 0 Bizar Het is intussen meer dan veertig jaar geleden dat een man uit Minersville, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, een parkeerboete kreeg. Al die jaren voelde hij zich schuldig dat hij de boete niet had betaald, daarom besliste hij vorige week het geld te betalen.

“Beste politie, ik heb dit parkeerticket al meer dan veertig jaar bij me. Vergeef me dat ik mijn exacte gegevens niet noteer. Vriendelijke groeten, Dave”, zo stond te lezen in een briefje dat de man aan de politie schreef.

In de enveloppe zat naast het briefje nog vijf dollar. De Amerikaan stuurde naar eigen zeggen drie dollar rente mee, omdat hij pas na al die jaren de boete betaalde. Vandaag zou de boete een stuk hoger liggen: zo'n 20 dollar, aldus korpschef Michael Combs.

Volgens Combs was de auto uit Ohio afkomstig. In de jaren zeventig beschikte de politie nog niet over de middelen om auto's van buiten de staat Pennsylvania te traceren.