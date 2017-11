Man besmeurt superflitspaal in Gent met witte verf Jeffrey Dujardin

21u22

Bron: Eigen berichtgeving 817 Rv

Op Facebook doet sinds 19 uur een filmpje de ronde waarin te zien is hoe een treuzelende man met verfrol en witte verf de superflitspaal in de Sleepstraat in Gent besmeurt. De foto's van de besmeurde flitspaal gingen de sociale media al rond.

De politie is op de hoogte van de feiten. "De flitspaal werd op korte tijd tweemaal besmeurd. De eerste keer kon hij gemakkelijk proper gemaakt worden. Juist nadat de technische ploeg terug vertrokken was, kregen we opnieuw een melding binnen. Deze keer was de dader iets drastischer te werk gegaan met verf. De brandweer moest ter plaatste komen om de verf van de flitspaal, straat en trottoir weg te halen. We zijn momenteel de zaak verder aan het onderzoeken." aldus Dirk De Sutter, de woordvoerder van de politie.

