Man belandt met zijn step op Duitse snelweg, automobilisten kunnen erger voorkomen mvdb

02 juli 2019

15u20

Bron: Rheinische Post 1 Bizar Een man op een elektrische step is van een Duitse snelweg gehaald. De twintiger mag twee alerte automobilisten enorm dankbaar zijn. Zij gingen traag achter hem rijden om het achterliggend verkeer te waarschuwen.

De 28-jarige vertrok gisternamiddag al steppend vanaf het station in het stadje Erkelenz (Noordrijn-Westfalen, tussen Aken en Mönchengladbach). De man stond te wachten op een trein, maar besloot het traject met zijn draagbaar voertuig af te leggen. Hij gebruikte zijn smartphone om te navigeren. De gps-functie stuurde de stepper naar de A46, de snelweg waarop hij ongeveer 15 minuten heeft gereden.



Twee voorbijkomende automobilisten brachten de politie op de hoogte en gingen met knipperlichten traag achter de man rijden om achterliggend verkeer te waarschuwen. De twee konden de twintiger begeleiden naar de eerstvolgende afrit, waar de agenten het van hen overnamen. Van de politie krijgen ze alvast een pluim, schrijft Rheinische Post. De twintiger mag zich verwachten aan een flinke boete.



Op snelwegen bij de oosterburen bedraagt de minimumsnelheid 60 km per uur, steps in Duitsland mogen maximum 20 km per uur.



Het succes van de e-steps leidde ook al bij ons tot problemen. En automobilist filmde begin vorige maand met zijn dashcam hoe een man op een step door de Hallepoorttunnel in Brussel reed. In april gebeurde het eerste dodelijke ongeval met een elektrische step in ons land, eveneens in Brussel.

