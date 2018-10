Man (61) sterft aan zeldzame aandoening na eten van eekhoorn Ellen den Hollander

19 oktober 2018

18u38

Bron: AD.nl 0 Bizar Een man in New York heeft een extreem zeldzame aandoening opgelopen door het eten van eekhoorn. De 61-jarige belandde in het ziekenhuis in Rochester toen hij zijn r ealiteitszin verloor.

De man, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, kon niet meer nadenken en niet zelfstandig lopen. Een MRI-scan liet zien dat zijn hersenen eruit zagen als iemand met Creutzveld-Jakob oftewel de gevreesde gekkekoeienziekte. Deze ziekte zorgde voor een enorme vrees voor rundvlees toen enkele honderden mensen, vooral Britten, ziek werden na het eten van verontreinigd vlees. Maar in dit geval was de oorzaak een andere: zijn familieleden vertelden de artsen dat de man jager was. Hij had eekhoornhersenen gegeten.



Of de man de hele hersenpan van de eekhoorn had gegeten of vlees dat was besmet door hersenmateriaal, was niet duidelijk voor de artsen. Dat stelt Tara Chen, die een wetenschappelijk artikel schreef over het voorval uit 2015. Zij behandelde de patiënt niet, maar stuitte op het voorval toen zij onderzoek deed naar gevallen van Creutzfeldt-Jakob.

Gaten in het brein

Gekkekoeienziekte is een aandoening die zich heel snel ontwikkelt. De dood volgt gemiddeld een jaar na de diagnose. Er is geen behandeling. De ziekte zorgt voor grote gaten in het brein. Omdat de ziekte zo zeldzaam is, waren de artsen van het ziekenhuis van Rochester verbaasd dat er vier gevallen waren in de periode van november 2017 tot en met april van dit jaar. Om uit te vissen hoe dat kwam, werd het onderzoek ingesteld en stuitten de artsen op het geval met de eekhoorn.



De gekkekoeienziekte kan alleen worden vastgesteld na het overlijden. De artsen willen nu kijken of ze aan het autopsierapport van de patiënten kunnen komen. Het zou voor een exceptionele situatie zorgen: er zijn maar vier gevallen van Creutzfeldt-Jakob in de VS vastgesteld. Om die reden herkennen artsen de ziekte vaak niet.

Overigens is eekhoorn zeker eetbaar. Restaurant 't Konijntje in Kluisbergen had het drie à vier maanden op de kaart een paar jaar geleden. Het was een uitdaging, vertelt chef Jos Hubau. Aan zijn stunt werd veel aandacht besteed in de media. Hij maakte er een stoofpotje van. “Het was lekker en zeer populair, maar het had een beetje een indringende geur”, vertelt hij. Hersenen heeft hij nooit geserveerd. “We kregen ze geleverd zonder hoofd”, aldus Hubau.