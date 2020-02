Man (58) kijkt live op telefoon mee hoe onbekende inbreekt in zijn woning Christy Dollen

25 februari 2020

19u21

Bron: AD.nl 2 Bizar Het zal je maar overkomen: je bent niet thuis, maar krijgt toch een melding dat er iemand in je huis is. Het gebeurde bij een 58-jarige man uit Leidschendam, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Hij kon live meekijken toen een inbreker zijn woning binnendrong.

De inbreker kwam op donderdag 16 januari om 10.50 uur zijn huis binnen. De Nederlander was niet thuis, maar kreeg wel een melding op zijn telefoon dat er iets gaande was in zijn woning. Via een in zijn woonkamer geïnstalleerde camera kon hij meekijken hoe een wildvreemde man op zoek ging naar een buit.

Op de beelden is te zien hoe een kat in de woonkamer zit. Het beest schrikt als er een onbekende binnenkomt. De inbreker loopt naar een kast, zoekt er even in en verlaat daarna weer de ruimte.

De bewoner alarmeert onmiddellijk de politie en gaat zelf ook naar huis. Eenmaal daar blijkt dat de inbreker meerdere kamers heeft doorzocht en dat de cilinder uit het slot is getrokken. Maar er werd niets gestolen. De dader werd voorlopig nog niet gevat.