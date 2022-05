Man (34) met bijl wil vliegtuig kapen op luchthaven Bangkok

De man is gewapend met een bijl, een pistool en een schaar. Op beelden is te zien hoe hij met die bijl uithaalt naar een luchthavenmedewerker die hem wil tegenhouden. De indringer slaat in de terminal ook glazen deuren stuk, waarna hij wordt overmeesterd. Hij heeft een tablet amfetamine bij zich en lijkt ook onder invloed van een of andere substantie. Hij riskeert levenslang of zelfs de doodstraf.