Man (32) probeert zwangere vrouw te elektrocuteren door deurknoop onder stroom te zetten IB

02u30

Bron: Huffington Post, gainesville.com 1 rv Michael Wilson probeerde zijn vrouw te executeren door de deurknop onder stroom te zetten. Bizar Een man in Florida heeft geprobeerd zijn zwangere vrouw te elektrocuteren door de voordeur van haar huis onder stroom te zetten. Wanneer ze de deurknop aan zou raken en de sleutel om zou draaien, zou ze via de deurknop een dodelijke stroomstoot hebben gekregen.

Omdat de man, de 32-jarige Michael Scott Wison zijn zwangere vrouw Ashley Lauren Wilson (29) waarschuwde dat “kinderen” de deur niet mochten aanraken, kreeg ze argwaan. Haar stiefvader ging bij het huis kijken en ontdekte de ‘boobytrap’. De man belde de politie, die via de achterdeur het huis betrad.

(lees verder onder foto)

rv Als de vrouw de sleutel aan de buitenkant in het slot had gestoken en de sleutel had omgedraaid, zou ze een dodelijk elektrisch circuit in werking stellen.

"Bizar"

Binnen troffen ze een blokkade achter de voordeur aan. Een autobatterijlader was in verbinding gebracht met de deurknop. Als de vrouw de sleutel aan de buitenkant in het slot had gestoken en de sleutel had omgedraaid, zou ze een dodelijk elektrisch circuit in werking hebben gesteld. “Dit is een van de meest bizarre gevallen van huiselijk geweld die ik in mijn carrière al ben tegen gekomen”, zegt sheriff Rick Staly. “Niet alleen probeerde deze man zijn vrouw te elektrocuteren, maar hij kon elke willekeurig persoon die de woning probeerde binnen te gaan zwaar verwonden.”

De man, die zijn Facebookstatus al had aangepast naar ‘weduwnaar’, werd opgepakt.