Man (27) wil ouders aanklagen omdat ze hem ter wereld brachten zonder zijn toestemming Hans Renier

05 februari 2019

16u17

Bron: The Daily Mail, The Mirror, Facebook, Youtube 14 Bizar Een 27-jarige Indiër beweert plannen te hebben om zijn ouders aan te klagen, omdat ze hem ter wereld brachten zonder zijn toestemming. De man is een antinatalist, een aanhanger van een filosofische stroming die een negatieve waarde toekent aan geboorte.

Volgens The Daily Mail wint de antinatalistische beweging aan kracht in India. Een steeds grotere groep jonge mensen zou zich verzetten tegen de sociale druk om kinderen te krijgen. “Kinderen mogen niet gedwongen worden om het leven te moeten lijden”, is hun visie.

Raphael Samuel (27) uit Mumbai is een aanhanger. “Ik heb nochtans een goede relatie met mijn ouders”, zegt hij. “Maar je kan er niet omheen dat ze mij ter wereld brachten, louter en alleen voor hun eigen plezier. Ik ben gemaakt om hen geluk te brengen.”

“Ik heb een geweldig leven”, zegt Samuel. “Maar ik vind niet dat het mij opgedrongen had mogen worden. Waarom zou ik iemand verplichten zich een weg te banen door de rompslomp van het leven? Naar school gaan, een job zoeken, carrière maken, ... Zeker niet als die persoon daar zelf niet om gevraagd heeft.”

Kidnapping en slavernij

Aan Times Now News verklaarde Samuel dat hij juridische stappen wil ondernemen tegen zijn ouders. “Ik wil kinderen in India duidelijk maken dat ze hun ouders niets verschuldigd zijn. In dit land heerst een mythe dat je respect moet hebben voor je ouders. Als je van je ouders wil houden om wie ze zijn, is dat ok. Maar je moet het niet doen, gewoon omwille van hun positie als ouder.”

Op zijn Facebookpagina ‘Nihilanand’ post Samuel antinatalistische boodschappen. Daar vergelijkt hij het krijgen van kinderen onder meer met kidnapping en slavernij. “Als je echt van je kinderen houdt, maak er dan geen”, klinkt het ook. Ook op Youtube is hij actief.

Eerdere bekende aanhangers van het antinatalisme waren onder meer Duitse filosofen als Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietsche.