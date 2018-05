Man (22) die wasmachine opzet met baby erin krijgt drie jaar cel HR

24 mei 2018

13u46

Bron: La Chaîne Info 0 Bizar Een man die een baby van 14 maanden oud naar eigen zeggen "voor de fun" in een wasmachine opsloot en die verschillende keren liet ronddraaien, is in het Franse Perpignan veroordeeld tot drie jaar cel.

Hij werd meteen opgesloten. Tijdens zijn proces beweerde hij nochtans dat hij gewoon wat plezier had willen maken. Op 11 maart 2017 was hij samen met zijn vriendin en haar dochtertje van één jaar en twee maanden een wasserette binnengestaopt "om even uit te rusten". Maar hij wilde blijkbaar ook wat plezier maken. Hij verklaarde aan de rechter dat hij de baby eerst in een droogkast en nadien in een wasmachine plaatste, alvorens die manueel ook enkele keren te laten draaien. Dat allemaal ondanks hevig protest van het kleine meisje. De moeder (19) van het meisje was overigens ook heel de tijd aanwezig.

De correctionele rechtbank van Perpignan veroordeelde de man tot drie jaar cel voor het in gevaar brengen van een kind. De moeder kreeg één jaar cel, omdat ze zich niet had verzet.