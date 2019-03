Man (19) doet LSD in drankje van collega’s: “Ze hadden nood aan positieve energie” HR

27 maart 2019

15u37

Bron: NBC2, Daily Mail 0 Bizar Een 19-jarige medewerker van een autoverhuurbedrijf is door de Amerikaanse politie opgepakt omdat hij LSD zou hebben toegevoegd aan het drankje van zijn collega’s. Zijn uitleg daarover was opmerkelijk. “Ze waren te gespannen. Ze hadden nood aan positieve energie.”

Twee collega’s van bij Rent-a-Car Missouri, een vrouw (24) en man (23), waren plots duizelig en stonden wankel op hun benen. Omdat ze er geen idee van hadden hoe dat kwam, werden ze met spoed naar een ziekenhuis afgevoerd. De 27-jarige manager van het bedrijf vertelde de hulpdiensten dat hij vermoedde dat hun jongere collega iets in hun water had gedaan. Hij had de man daarmee zien prutsen.

Aan de politie gaf de 19-jarige toe dat zijn collega’s “veel te gespannen” waren. Om hen wat“positieve energie” te bezorgen, voegde hij naar eigen zeggen LSD toe aan een kan water en een kopje koffie. De politie voert nog toxicologisch onderzoek naar die bewering.

Krachtige werking

LSD kan een zeer krachtige werking hebben. “Het versterkt bestaande emoties, verandert de waarneming en de beleving van tijd en ruimte”, zo meldt de druglijn. “Zo kunnen gehoor, reuk en gevoel intenser worden of kunnen voorwerpen licht uitstralen. De gebruiker kan muziek beginnen ‘zien’, een schilderij ‘horen’ of een kleur ‘ruiken’. Wat gewoon stilstaat, kan gaan bewegen, de ruimte kan vergroten of verkleinen, de tijd kan vertragen of stilstaan enzovoort. Gevoel en waarneming horen niet meer bij elkaar. Bij deze bizarre bewustzijnsverandering ervaart de gebruiker zijn gedachten meestal als heel helder.”

Zijn twee collega’s hielden geen verwondingen over aan het incident. De 19-jarige is naar verluidt niet meer bij het bedrijf werken. Hij werd opgepakt, maar zou intussen vrijgelaten zijn.

