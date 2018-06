Mama filmt zoontje op fiets en onbewust 'spookfiguur' op achtergrond: tragische danseres Isadora of bewaker? jv

13 juni 2018

11u23

Bron: Devon Live 3 Bizar De Britse Louise Lenton staat zelf nogal sceptisch tegenover het paranormale. Ze was daarom des te verbaasder toen ze het filmpje bekeek van haar vijfjarige zoontje dat aan het leren fietsen was. Op de achtergrond zag ze in een raam een mysterieuze 'spookfiguur'. Sociale media zijn ervan in de ban en rakelen de tragische dood van danseres Isadora op.

Louise Lenton uit het Engelse Paignton in Devon trok zondag met haar zoontje naar Oldway Mansion, naar de parking van een onbewoond gebouw uit de 19de eeuw. Haar vijfjarige zoontje oefende rond 17 uur zijn fietstechnieken op het vlakke terrein - "ideaal daarvoor". Louise filmde het tafereel. Toen ze de video 's avonds in bed herbekeek, viel haar iets angstaanjagends op: een of andere spookfiguur verscheen op de achtergrond in een raam.

Het leek om een vrouw te gaan, gekleed in een Victoriaanse outfit, met witte manchetten en de haren in een dot. "Ik dacht 'oh my gosh!' en ook mijn partner kon het niet verklaren", zei ze aan DevonLive. "Geen van ons beiden weet wat het is. Toen ik aan het filmen was, had ik het niet gezien." Louise nam zelfs contact op met de gemeente Torbay. Zij zeiden dat er die dag alleen maar een bewaker in het historische gebouw kon geweest zijn. "Dat is het zeker niet", volgens Louise Lenton. Maar voor de meesten is dit toch de enige plausibele verklaring.

Geest

Al dachten sommigen op sociale media meteen aan danseres Isadora Duncan, die als een geest in het filmpje verscheen. Duncan was een tragische en controversiële figuur in haar tijd. De vrouw had haar beide kinderen verloren in 1913 aan verdrinkingsdood, nadat de nanny met haar auto in de Parijse Seine was gesukkeld. Zelf kwam Duncan in 1927 ook op afschuwelijke wijze om het leven. Ze bleef met haar zijden sjaal hangen aan het wiel van de cabrio waarin ze zat. Ze werd uit de wagen gesleurd en brak haar nek.

Isadora was biseksueel, atheïste en zelfverklaard communiste. Tijdens haar laatste tour in de VS, zwaaide ze op het podium in Boston met een rode sjaal en liet ze haar borst zien. Ze schreeuwde: "Dit is rood, net als ik!"

Naaimachines Singer

Het was Isaac Singer (1811-1875) - die van de gelijknamige, bekende Singer-naaimachines - die Oldway Mansion in 1871 liet bouwen. Singer stierf voor zijn nieuwe verblijf volledig afgewerkt werd. Zijn derde zoon, Paris, superviseerde tussen 1904 en 1907 verbouwingswerken, die het statige gebouw moesten transformeren in de stijl van het paleis van Versailles.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed Oldway Mansion dienst als hospitaal voor slachtoffers uit de Franse en Belgische loopgraven. Tijdens WOII huisvestte het legerpiloten in opleiding. In 1943 werd het ook beschadigd door een vijandelijke luchtaanval. Recenter was Oldway Mansion nog te zien in de film Churchill: The Hollywood Years in de 'rol' van Buckingham Palace.

Verfilmd

Paris Singer zou een liefdesverhouding gehad hebben met Isadora. Dat hij van Oldway Mansion een kopie van het Paleis van Versailles wou laten maken, deed hij naar verluidt om zijn liefde aan haar te verklaren. Het zou dus goed kunnen dat Isadora Duncan zelf nog haar zoontjes heeft zien fietsen op het terrein rond het verblijf.

Een bijzondere vrouw alleszins. In 1968 werd haar leven dan ook verfilmd: Vanessa Redgrave speelde toen de hoofdrol in Isadora.