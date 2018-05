Mama (27) redt ongeboren kind door 7 liter water per dag te drinken nadat haar water veel te vroeg breekt



09 mei 2018

Toen het water van de Engelse Cally Hibberts brak toen ze 18 weken zwanger was, vertelden de dokters haar dat ze haar baby zou verliezen. De vrouw werd in het ziekenhuis opgenomen om een vervroegde bevalling op te vangen, maar toen die maar niet op gang kwam, werd haar geadviseerd de zwangerschap te laten beëindigen. Het jongetje in haar buik zou immers het verlies van zoveel vocht niet overleven.

Slechts tien procent van de baby’s in zo’n situatie, overleeft. Maar nadat ze zelf in de boeken was gedoken, besloot Cally uit Ashton-under-Lyne bij Manchester om dagelijks zeven liter water te drinken om het verloren vocht te compenseren. Tien weken later werd Leo geboren met een gewicht van 0,73 kilo. “Leo is onze waterbaby. Ik weet zeker dat het water dat ik gedronken heb, hem gered heeft en hem geholpen heeft te overleven tot hij sterk genoeg was om geboren te worden. Ik kon de zwangerschap niet beëindigen terwijl zijn hartje nog klopte”, zegt de vrouw over haar beweegredenen. “Daarom begon ik wanhopig zelf onderzoek te doen en vond uiteindelijk dit advies. Het verbaasde me enorm dat de dokters me gezegd hadden dat er niets was wat ze konden doen en dat uiteindelijk zoiets simpels als dit zijn leven gered heeft.”

Miskramen

Voor Cally, een 27-jarige thuisblijfmoeder, en haar partner Jason Clark, een 26-jarige IT-manager, zou het verlies van Leo een vijfde miskraam betekenen. Na de geboorte van hun kinderen Oliver (9) en Holly (5) volgden vier mislukte zwangerschappen. Toen Cally bij de zwangerschap van Leo begon te bloeden, stond ze doodsangsten uit. Rond de zestiende week stopte het bloeden, maar twee weken later moest ze halsoverkop naar het ziekenhuis toen bleek dat haar water was gebroken. In het ziekenhuis werd haar verteld dat ze een nieuwe miskraam kon verwachten. “Jason en ik hielden elkaar vast en huilden. Het was vreselijk om te beseffen dat onze baby er binnenkort niet meer zou zijn, zeker omdat ik hem nog voelde bewegen. Hij was te klein om de bevalling te overleven. Het werd een miskraam genoemd, maar zo voelde het voor mij niet.”

Met toestemming van de dokters begon Cally aan haar ‘drink- experiment’. “Het is een echt dilemma wanneer het water al zo vroeg in de zwangerschap breekt”, zegt dokter Carol Cooper in de Britse media. “Slechts tien procent van de baby’s die na 18 weken zwangerschap geboren worden, overleeft dat. Het is cruciaal dat de moeder veel rust en oplet voor infecties. Veel drinken voorkomt uitdroging en kan helpen infecties tegen te gaan. Er is bewijs dat extra vocht het verlies aan vruchtwater kan tegengaan en de baby kan helpen met overleven. Wanneer een baby inderdaad levend geboren wordt, zoals Leo, zijn longproblemen vaak aan de orde, aangezien het vruchtwater een groot aandeel heeft in het ontwikkelen van de longen.”

Cally vond het niet gemakkelijk om zoveel te drinken, maar ze zegt dat ze het moest proberen voor haar baby. “Dus dwong ik mezelf.” Uit scans bleek dat de baby bleef groeien. “Ik wilde wanhopig graag tot 24 weken raken: de drempel waarna mijn baby erkend zou worden als levensvatbaar en medische hulp zou krijgen om in leven te blijven. Dus bleef ik drinken”, vertelt Cally.

Magische grens

Toen ze de magische grens van 24 weken haalde, kreeg de baby inderdaad steroïde-injecties om zijn longen op gang te helpen. Toen Cally 28 weken zwanger was, begonnen de weeën op gang te komen. Uiteindelijk werd Leo op 16 juli 2016 geboren. In eerste instantie reageerde hij nergens op en had hij beademing nodig, maar uiteindelijk kwam het kleine vechtertje erdoor. Een week voor hij eigenlijk ter wereld had moeten komen, mocht hij naar huis.

Nu, enkele maanden voor zijn tweede verjaardag, is het jongetje volledig gezond verklaard. “Alle moeders denken dat hun kind een wonder is, maar Leo is dat écht”, zegt zijn trotse moeder.