Maleisische student vindt selfies van aap op zijn telefoon

15 september 2020

20u01

Bron: BBC, UNILAD 3 Bizar Een aap heeft vrolijk selfies en foto’s zitten maken met een telefoon die hij uit de kamer van een Maleisische student heeft gestolen. Dat beweert althans de jongeman, die het toestel een dag na de verdwijning terugvond in de jungle achter zijn huis.

Zackrydz Rodzi postte de foto’s - waaronder beelden van een aap die blijkbaar probeert om de telefoon op te eten - op zijn Twitteraccount. Hij vermoedt dat de aap er met zijn telefoon vandoor ging terwijl hij lag te slapen.

Toen de 20-jarige jongeman zaterdagochtend omstreeks 11 uur wakker werd, merkte hij naar eigen zeggen dat zijn telefoon verdwenen was. “Er waren geen bewijzen van een inbraak. Het enige waar ik aan kon denken was een vorm van toverij,” vertelde hij aan BBC.



Een dag later merkte zijn vader een aap op nabij hun woning. Toen Zackrydz' broer nogmaals zijn telefoon probeerde te bellen, hoorde de student het toestel rinkelen vanuit jungle achter hun tuin. Vervolgens trof hij de telefoon vol modder aan onder enkele bladeren onder een palmboom.

Bij nader onderzoek bleek dat de aap blijkbaar de cameraknop geactiveerd had en tal van foto’s had gemaakt.

Volgens de student is het bij zijn weten de eerste keer dat een aap inbreekt in een woning in zijn buurt. In andere delen van de wereld, waar apen in of nabije verstedelijkte gebieden wonen, gebeurt dat wel vaker. Zackrydz vermoedt dat de aap mogelijk via het raam van zijn broer de woning is binnengeraakt.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY z(@ Zackrydz) link