Makelaar (28) wordt bitcoinmiljonair en gaat vanaf nu door het leven als rapper CoinDaddy

18 april 2018

11u13

De nu 28-jarige Amerikaan Arya Bahmanyar was ooit een succesvol makelaar, maar bitcoin maakte hem rijker dan hij ooit had durven dromen. Vandaag heeft de man zijn leven volledig omgegooid: hij rapt en noemt zichzelf CoinDaddy.

Arya’s knotsgekke verhaal begint in 2013 wanneer hij op café enkele bitcoinfans tegen het lijf loopt. Na een snelcursus besluit hij al zijn spaargeld in bitcoin te investeren, een beslissing die op weinig bijval kan rekenen bij zijn ouders. Zij smeken hem om niet in bitcoin te investeren, omdat het volgens hen “magisch internetgeld” en oplichterij is. Maar Arya houdt voet bij stuk, en de bitcoinkoers blijft maar exploderen.

In 2017 gaf Arya zijn job op en ging hij backpacken door Europa. Voor de eerste keer in jaren checkte hij niet meer dagelijks de bitcoinkoers op zijn smartphone. Maar op bezoek bij familie in Oslo vroegen enkele familieleden naar zijn bezigheden. Toen hij zijn smartphone bovenhaalde om zijn beursapp te tonen, viel Arya’s mond open van verbazing: de bitcoin was twee keer meer waard sinds hij de koers voor de laatste keer had gecheckt.

Alter ego

Arya vloog meteen terug naar Amerika om zich opnieuw volledig toe te leggen op de bitcoin. Hij creëerde een alter ego en besloot door het leven te gaan als CoinDaddy. Met zijn bontjas, blingbling en zonnebril is Arya een beetje de ‘Weird Al Yankovic’ van de cryptowereld. Zijn rapmuziek is satirisch en behandelt situaties die erg herkenbaar zijn voor cryptoinvesteerders.

Vandaag reist Arya de wereld rond om spreekbeurten te even, maar hij beseft maar al te goed dat het op een dag allemaal voorbij kan zijn. Hij blijft zuinig leven en neemt geen al te grote risico’s. In 2018 hoopt hij nog meer nummers te maken en uiteindelijk een entertainmentmerk uit de grond te stampen.

HODL

Tot slot heeft CoinDaddy nog een tip voor alle crypoinvesteerders: HODL. HODL is cryptojargon en betekent dat je niet mag verkopen, ook al gaat de koers stevig onderuit.

