Maffiabaas bijt vinger van cipier af en slikt hem in kv

08 september 2020

19u20

Bron: Belga 0 Bizar Een baas van de Siciliaanse maffia Cosa Nostra heeft deze zomer in de gevangenis de pink van een cipier afgebeten en doorgeslikt, zo meldt de Italiaanse krant Il Messaggero.

Giuseppe Fanara (60) zat sinds negen jaar een straf uit in de gevangenis van Rebibbia, in Rome, onder het harde regime dat voor maffiosi geldt in Italië. Volgens Il Messaggero viel hij in juni zeven gevangenisbewakers aan die zijn cel wilden controleren. In een lijf-aan-lijfgevecht op de vloer van zijn cel gaf hij een vuistslag in het gezicht van een cipier en beet hij daarna de pink van diens rechterhand af. De vinger werd niet teruggevonden, waaruit een procureur in Rome afleidde dat de maffioso hem ingeslikt had, voegt de krant eraan toe.

Nadat de gevangene de overige cipiers nog met een bezemsteel had bewerkt, werd hij naar de hoogbeveiligde gevangenis van Sassari op Sardinië overgeplaatst.



Giuseppe Fanara werd in 2009 tot levenslang veroordeeld op een proces over de moord op twee broers die zich tegen de eisen van de Cosa Nostra hadden verzet, en over de moord op drie mannen na conflicten tussen twee maffiaclans.