Machinist laat jongen van 15 trein besturen in Nederlands Limburg

Deze vuilniswa­gen­be­stuur­der supportert duidelijk niet voor Oranje

25 juni Een vuilniswagen van Twente Milieu rijdt door een straat in de Nederlandse stad Enschede. Eerst twijfelde hij even om door te rijden. Er hangen namelijk oranje vlaggetjes in de straat, en die hangen erg laag. Maar wanneer hij naar zijn leidinggevende belt, zegt die laatste: “Doorrijden maar!”. Uiteindelijk sleurt de bestuurder de vlaggetjes mee in zijn tocht. Twente Milieu had er eerder al op aangedrongen om oranje versiering overal in de regio ‘op wettelijke hoogte op te hangen’. Versiering moet in Nederland minimaal 4,2 meter hoog hangen.