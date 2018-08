Maanzaad scoort positief op drugtests Raounak Khaddari

09 augustus 2018

23u06

Bron: AD.nl 0 Bizar Een broodje met maanzaad of een snee brood met het zwart zaad op de korst is minder onschuldig dan het lijkt. Althans, voor zij die overdrijven: dan kan maanzaad positief scoren bij een drugstest.

Uit een onderzoek van de Sporthogeschool Keulen bleek al eerder dat maanzaad sporen bevat van werkzame stoffen die ook in opiaten (waartoe morfine en heroïne behoren) zitten. Onlangs kwam het zaadje weer in opspraak nadat een Amerikaanse vrouw voor haar bevalling een maanzaadbagel at en positief scoorde bij een drugstest in het ziekenhuis.



Dat komt omdat de zaden afkomstig zijn van de papaverplant. Overigens dezelfde plant als waarvan opium, morfine en heroïne worden gemaakt. Ook de Nederlandse Dopingautoriteit bevestigt dat maanzaad voor een positieve dopingtest kan zorgen. Voor topsporters kan dit problemen opleveren. De afkapwaarde voor een positieve test is door het International Olympisch Comité vastgesteld op 1 microgram.



25 muffins

Die hoeveelheid is tot 48 uur na het eten van cake met maanzaad nog in urine waar te nemen. De tests laten enkel zien of en hoeveel opiaten er zijn gedetecteerd, niet of zij afkomstig zijn van maanzaad of een verboden middel.

Volgens experts kan een 'gewone' drugstest pas een positief resultaat geven als mensen meer dan veertig gram tot zich hebben genomen. Wie een opgeleukt broodje eet of zich waagt aan een muffin bestrooid met maanzaad, moet zich geen zorgen maken. Je zou al drie broden moeten eten voor je aan veertig gram komt. Of 25 muffins. En voor je er echt high van wordt moet je er kilo's van eten.