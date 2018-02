Maak kennis met de RubGrub: de vibrator die na gebruik automatisch een pizza bestelt mvdb

23 februari 2018

13u31

Dames die na een verwenbeurt plots trek hebben in een pizza, kunnen vanaf nu aan de slag met de RubGrub: een vibrator die via een knop verbonden is met het internet en na gebruik automatisch een pizza bestelt.

De RubGrub heeft een bluetooth-verbinding met de smartphone van de gebruikster. De technologie is te vergelijken met de 'dash button' van Amazon, een wi-fi-toestelletje dat met één druk op de knop een nieuwe voorraad wasmiddel, wc-papier of kattenvoer bestelt. Vanuit de RubGrub gaat het naar de smartphone waar de details over de bestelling, levering en betaling te zien zijn.

De vibrator is een initiatief van CamSoda, een bedrijf dat groot werd met porno via webcambeelden. "Zelf een orgasme bereiken is een inspannende activiteit die veel energie kost. Na de climax voelen veel vrouwen zich vaak wat futloos en hongerig", luidt het bij Darryn Parker, de nummer twee van CamSoda. Niets lijkt te gek voor het bedrijf. Het lanceerde eerder een gamma seksspeeltjes die vibreren naargelang de stijgende of dalende waardekoers van cryptomunten als Bitcoin. De RubGrub is online te koop en kost 19,95 dollar, of zo'n 16 euro.