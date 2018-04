Lyette is moeder van 16 kinderen: "Soms is het zo druk dat ik mijn eigen naam niet meer weet, maar het blijft de beste job ter wereld" Sven Van Malderen

Bron: Daily Mail 11 Bizar Tien dochters en zes zonen, met leeftijden die variëren tussen de 2 en 23 jaar: van een indrukwekkende kroost gesproken. "Hier is geen enkele dag normaal", klinkt het dan ook begrijpelijk uit de mond van moeder Lyette Reback (44).

De vrouw uit North Palm Beach (Florida) was zelf 21 jaar toen ze voor het eerst beviel. Daly Kay kwam zonder keizersnede ter wereld, een kunstje dat ze nadien nog eens elf keer zou herhalen. En alsof een dozijn niet volstond, adopteerden Lyette en haar echtgenoot David tussendoor nóg eens vier kinderen.

Concreet lopen er met Daly Kay, Ryli, Bliss, Kemper, Glory, Trinity, Liberty, Sojourner, Victory en Verity tien meisjes in huis rond. Courson, Judson, Shepherd, Ransom, Stone en de tweejarige Vaughn moeten de mannelijke eer zien te verdedigen.

Om het indrukwekkende gezelschap te vervoeren, gebruikt Lyette een minibus. Alleen al voor sportactiviteiten moet de energieke bende 88 (!) keer per week de deur uit.

"Beste job ter wereld"

"Toen ik jong was, had ik nooit gedacht dat het zo uit de hand zou lopen", aldus Lyette. "Maar mama zijn blijft de beste job ter wereld. Mensen schrikken altijd als ze ons voor de eerste keer allemaal samen zien. En dan komen ze met grapjes op de proppen. 'Hebben jullie geen tv in de slaapkamer?', bijvoorbeeld. Maar nu de oudsten volwassen geworden zijn en goed presteren, klinkt het toch anders. 'Misschien ben je toch niet zo'n gek geval als we eerst dachten'."

En dat blijkt geen grootspraak: op de foto's die hieronder nog volgen, kan u zien dat de drie oudste dochters tot pareltjes uitgegroeid zijn.

Het koppel houdt wel van voortvarende beslissingen. Zo kenden ze elkaar amper tien dagen en waren ze verloofd, laat Lyette op haar blog weten. Twee jaar later volgde dan de eerste spruit. David nam het bloeiende makelaarsbedrijf van zijn ouders over en de trein was vertrokken. "Mijn man en ik voelden ons gezegend dat we kinderen konden krijgen. Hen opvoeden is een uitgelezen kans om iets fantastisch op deze wereld te doen. Ik snap dat we buitenbeentjes zijn, maar voor ons werkt het. Of er nog meer zullen volgen? We hebben er geen cijfer op geplakt. We zien het wel."

Thuisonderwijs

Lyette start elke dag om 5.30 uur met een gebed. Daarna leert ze haar kinderen zelf de kneepjes van wiskunde, wetenschap, talen, geschiedenis en kunst. De diepreligieuze familie zorgt ook dat er altijd genoeg tijd overblijft om de bijbel te bestuderen.

Een strikte taakverdeling mag uiteraard niet ontbreken: Trinity (13) maakt drie maaltijden per dag voor de hele familie, Liberty (11) fungeert als haar souschef. Per week jaagt het gezin er 650 dollar (525 euro) aan boodschappen door, goed voor onder meer twaalf flessen melk, honderd eieren, 18 kilo kip en 20 kilo aardappelen of rijst.

De twaalfjarige Courson doet intussen de was, met de hulp van zijn jongere broers. Reken daarvoor gerust 42 volle trommels per week. De overige kinderen moeten de rest van de huishoudelijke taken zien te klaren, tussen het les volgen door.

"Constant tegen 160 km/u in de weer"

"Het is een uitdaging, ja. Er bestaat geen normale dag bij de Rebacks", gaat Lyette verder. "Ik ben constant tegen 160 km/u in de weer, noem het georganiseerde chaos. Soms is het zo druk dat ik mijn eigen naam niet meer weet, maar het is altijd de moeite waard."

"Die taken zijn natuurlijk niet leuk, maar het is ook niet zo dat Courson hier als een slaafje de hele dag de was loopt te doen. Als ik opsta, begin ik er zelf al mee. We zijn mensen, geen robotten. Natuurlijk ziet het er niet altijd even netjes uit in onze woning, maar dat gebeurt ook als je slechts twee kinderen hebt. Ik wil gewoon dat mijn kinderen beseffen wat hard werken is. Ze moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, een proper huis is daarbij minder belangrijk."

Tussen alle drukte door vindt Lyette nog de tijd om een goed doel onder haar hoede te nemen: als een soldaat tijdens de oorlog sneuvelt, staat Believe With Me voor de nabestaanden paraat. "Met kerst gaven we cadeautjes aan meer dan zeshonderd kinderen. Soms krijg ik telefoon van de weduwe of van ouders die hun kind verloren hebben. En dan breekt mijn hart. Gelukkig staan mijn echtgenoot en mijn kinderen altijd paraat om als vrijwilligers die gezinnen te helpen."

