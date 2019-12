Luxejacht botst na vrijpartijtje van kapitein en vrouwelijke matroos mvdb

04 december 2019

19u13

Bron: ABC - 9News 5 Bizar Een botsing tussen twee luxejachten in Australië is te wijten aan een vrijpartijtje tussen de kapitein en zijn vrouwelijke matroos. Betrokkene Cheya Handley (26) pleitte schuldig aan nalatigheid en gaf toe op het dek dronken seks te hebben gehad met kapitein Jeremy ‘JJ’ Piggott (46). De totale schade bedroeg meer dan 140.000 Australische dollar , of bijna 86.600 euro .

Cheya en Jeremy voeren op 3 maart 2018 terug met de Crystal Blue, een motorjacht van 24 meter. Kapitaalkrachtigen kunnen het luxueuze vaartuig afhuren voor een of meerdere dagen, inclusief personeel. De 83 kilometer lange reis van Brisbane naar thuishaven Gold Coast verliep vlekkeloos. De twee waren de enige aanwezigen aan boord. Ze dronken beiden alcohol en overtraden daarmee het arbeidsreglement. “Ja, ik heb tijdens m’n werk gedronken. Ik zou beter moeten weten, ik heb het echt verknald”, verklaarde Cheya in haar verhoor met de scheepvaartinspectie. De opname is in de rechtszaal afgespeeld.



“We lagen op de voorste boeg, praatten wat en keken naar de sterren, en van het één kwam het ander”, zei Cheya volgens Australische media. Kapitein Jeremy had de Crystal Blue op automatische piloot gezet. Beiden konden door hun gevrij niet verhinderen dat het vaartuig tegen een navigatieboei aanvoer, vervolgens tegen een jacht botste dat op zee voor anker lag en ten slotte strandde aan een eiland nabij Gold Coast.

Bewakingscamera

De kapitein had voor zijn geflikflooi de bewakingscamera zo gepositioneerd dat hun openluchtseks niet zou worden gefilmd. De kapitein stond eerder al terecht en bekende eveneens schuld. De rechter gaf hem een voorwaardelijke straf en een boete van 4.000 Australische dollar (bijna 2.500 euro).

Het vaartuig zou slechts tien minuten op automatische piloot hebben gevaren, gaf Cheya’s advocaat nog aan. Ze komt er vanaf met een voorwaardelijke straf. Indien ze zes maanden lang zich aan alle voorwaarden houdt, hoeft ze de geldstraf van 1.000 Australische dollar niet te betalen en vervalt de veroordeling. Cheya kreeg haar C4 na het incident, maar is door de rederij daarna terug aangenomen en heeft zelfs inmiddels promotie gemaakt.