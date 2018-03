Ludo start vanavond al aan Gent-Wevelgem en doet dat al lopend, de volledige 251 km: "Ik zal 100 keer doodgaan" "Eindelijk mijn voorjaarsklassieker lopen" Bieke Cornillie

22 maart 2018

12u02 0 Bizar Ludo Depoortere laat zijn fiets thuis voor Gent-Wevelgem dit weekend. Hij loopt het parcours. Iets meer dan 251 kilometer zal hij afleggen. "Ik zal 100 keer doodgaan, maar ik ben verliefd op ultralopen."

Het is Gent-Wevelgem komende zaterdag. Dan beukt het peloton zich tegen de wind in door de Moeren, pakken ze stof langs de onverharde 'Plugstreets' rond Ploegsteert en bijten ze tot twee keer toe hun tanden stuk op de Kemmelberg- de steilste kant heeft een maximale hellingsgraad van 22%. 251 kilometer koers. Stevig, en toch lijkt het bijna een peulschil in vergelijking met wat Ludo Depoortere (59) uit Geluwe wil klaarspelen. Hij heeft geen fiets nodig voor Gent-Wevelgem: hij loopt de koers.

