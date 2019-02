Lucien moet motor altijd 45 minuten laten draaien als hij gps wil updaten: “Schandalig in deze klimaattijden” Sven Van Malderen

18 februari 2019

17u51

Bron: RTL 0 Bizar Lucien is zeer tevreden over de Peugeot 3008 die hij vorige zomer kocht. Op één detail na: als hij zijn GPS-kaarten wil updaten, moet hij zijn motor telkens 45 minuten laten draaien. “Net nu de brandstof zo duur is en we rekening moeten houden met het klimaat. Zotter wordt het toch niet?”, klaagt onze landgenoot bij RTL.

Sinds de aankoop heeft Lucien de gegevens al drie keer moeten laten bijwerken. “En telkens duurt dat minstens drie kwartier. Het systeem werkt met een USB-stick die in de wagen moet gestoken worden. Maar de motor moet dan wel draaien, wat een verspilling!”

Bij Peugeot is men zich bewust van het probleem. “De motor uitzetten mag inderdaad niet, anders is de update om zeep”, stelt persverantwoordelijke Elke Vogeleer.

“Batterij kan het niet aan”

“Er zijn steeds meer merken waar de motor eerst moet draaien om de boordcomputer te kunnen aansturen”, stelt technologie-expert Mathieu Tamigniau. “Wifiverbindingen, schermen die almaar groter worden,... Dat vreet allemaal energie en op den duur wordt het te veel voor de batterij. Bij sommige modellen werkt de boordcomputer pas volledig van zodra de auto gestart wordt.”

“Je kan de update wel laten uitvoeren terwijl je aan het rijden bent”, stelt Vogeleer. Maar dan moet de rit in het geval van Julien al lang genoeg zijn. En dan mag hij zich natuurlijk ook niet laten afleiden. “In de handleiding staat zwart op wit dat het aanbevolen is om tijdens die handeling niet te rijden. En vermits ik voorzichtig ben, wil ik me daar graag aan houden.”

Nieuwe regel

Vanaf 1 maart zal het in Wallonië bovendien verboden zijn om de motor te laten draaien als je bijvoorbeeld op iemand wacht of snel een boodschap wil doen. Wie zich eraan bezondigt, riskeert een boete van 130 euro. “Je moet deelnemen aan het verkeer. Als je in de file of voor een rood licht staat, is het natuurlijk geen probleem. Maar uitzonderingen worden niet toegestaan”, klinkt het op het kabinet van Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio.

Opnieuw slecht nieuws voor de gps van Lucien dus. “Wat moet ik nu nog doen?”, vraagt hij zich vertwijfeld af. “Zelfs een garage biedt geen oplossing. Als je de motor zo lang laat draaien, vergas je iedereen in huis. Schandalig vind ik het.”