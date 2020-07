Luchtballon-stuntpiloot scheert vlak over snelweg Bernie van Unen

20 juli 2020

08u36

Bron: AD.nl 1 Nederland Een luchtballon van een Nederlandse professionele ballonvaarder is vlak naast een Nederlandse snelweg in een weiland beland. Dat blijkt uit een filmpje van een automobilist dat via Tiktok naar buiten is gekomen. De bestuurder zegt er nog bij dat de ballonvaarder van geluk mag spreken dat daar op dat moment geen vrachtwagen reed.

Het is niet helemaal duidelijk waar de ballon zo laag over een snelweg vloog. Een personeelslid van Wiegers Ballonvaarten uit Soest (provincie Utrecht) wilde zondagavond geen commentaar leveren en verwees naar een woordvoerder van de volgende dag.



Het is niet de eerste keer dat het luchtballonbedrijf Rob Wiegers in het nieuws komt met een stuntlanding. Ruim een jaar geleden liep een landing bij de Pyramide van Austerlitz, een oorlogsmonument uit de napoleontische tijd in het gelijknamige dorp in de provincie Utrecht, maar net goed af. Door de intredende duisternis zag piloot Rob Wiegers zich genoodzaakt een landingsplaats te zoeken. Een eerste poging mislukte, omdat de ruimte te krap bleek. Na nog een stukje te zijn doorgevlogen zat er niets anders op dan de ballon aan de grond te zetten bij de provinciale weg N224 ernaast . Daardoor scheerde het gevaarte rakelings over een paar boomtoppen en het dak van een restaurant. Door de stuurmanskunst van Wiegers werd de mand uiteindelijk veilig op de grond gezet.

Ook in 2016 landde Wiegers op een verkeersweg, in 2010 landde hij op de snelweg A28 in Nunspeet (provincie Gelderland). Eén rijstrook werd toen drie kwartier afgesloten om de dertien passagiers uit het mandje te helpen. In 2013 tot slot landde één van zijn vaartuigen in het Gooimeer, met een nat pak tot gevolg. In geen van deze gevallen raakte een inzittende gewond, maar het leverde het bedrijf wel een vervelende bijnaam op: tik op Google ‘Rob Wiegers’ in en de suggestie voor een volgend woord is ‘ongeluk’.

In een interview met onze collega's van het ‘AD’ uit 2016 vertelt Wiegers dat het weer tijdens een ballonvaart snel kan omslaan. “Mensen begrijpen niet dat je op zo’n moment snel een oplossing moet zoeken. Zorgen dat de mensen weer veilig aan de grond komen, is het enige wat op zo’n moment telt. Dan land je misschien niet op een weiland, maar wat dichter in de bewoonde wereld. Dat dat onveilig zou zijn, is onzin: als je in de auto zit, moet je toch ook rekening houden met een fietser of motorrijder? Een ballon stijgt en daalt heel traag, je ziet ons van ver aankomen.”