Luchtballon raakt elektriciteitsmast en veroorzaakt explosie lg

27 juni 2018

15u03

Bron: AD, GotItLive 85 1

Een ballonvaart in de Amerikaanse staat Michigan verloopt niet zoals gepland. Bij de afdaling raakt de luchtballon een elektriciteitsmast waardoor er een kleine explosie ontstaat. De beschadigde ballon vliegt nog even verder en komt uiteindelijk in het water terecht. De ballonvaarder bleef gelukkig ongedeerd.