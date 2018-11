Lottowinnares (23) zoekt nieuw vriendje en wil hem 69.000 euro per jaar betalen HR

13 november 2018

20u24

Bron: The Sun, The Daily Mail 0 Bizar Geluk in het spel is ongeluk in de liefde, zegt het spreekwoord. Jane Park (23) kan er van meespreken. Op haar 17de won de Schotse 1 miljoen pond met Euromillions, maar in de liefde zit het niet mee. Na een aantal mislukte relaties hoopt ze nu de man van haar dromen te vinden. En ze wil hem heel wat zakgeld geven.

Ze is jong, blond en rijk. Jane Park (23) werd in 2013 plots bekend als ‘jongste Britse miljonair’. Ze was toen slechts 17 en won met Euromillions omgerekend 1,15 miljoen euro. Ze spendeerde haar fortuin tot hiertoe vooral aan een mooie auto, een luxueus appartement en nieuwe borsten.

Haar probleem is dat ze de juiste levenspartner niet vindt. Ze was wel even samen met X Factor-finalist Sam Callahan, maar betrapte hem op vreemdgaan en brak met de artiest. Ze had een relatie met voetballer Jordan Piggott, maar ook die eindigde in mineur.

Daarom gooit ze het nu over een andere boeg. Ze wil haar droomvent 60.000 pond per jaar betalen, omgerekend bijna 69.000 euro. “Jane is bereid om de juiste prijs te betalen voor iemand die trouw is”, klinkt het. “Met dat geld kan de gelukkige haar geregeld uit eten nemen, en een drankje betalen.”

De jonge miljonaire heeft een website gelanceerd waarop kandidaten zich kunnen melden. Volgens de Britse krant The Mirror zal over de zoektocht van Jane naar haar droomvent een documentaire gedraaid worden. Die zou in 2019 op televisie te bekijken zijn.

Aan kandidaat-vriendjes is er geen gebrek: op 24 uur tijd hebben zich via de website al 10.000 mannen gemeld. Op Instagram kreeg Jane er op één dag 20.000 volgers bij. Wie wil meedoen, moet uitleggen waarom hij goed bij Jane past, en waaraan hij de 69.000 euro zou spenderen.