Lottowinnaars die recordbedrag van 161 miljoen pond wonnen, gaan na meer dan 30 jaar huwelijk scheiden mvdb

11 april 2019

10u22

Het echtpaar dat de grootste lottojackpot uit de Britse geschiedenis won, gaat na meer dan dertig jaar huwelijk uit elkaar.

De Schotten Colin en Chris Weir wonnen in 2011 met EuroMillions meer dan 161 miljoen pond (toen 185 miljoen euro), een toenmalig record. Ze maakten de echtelijke breuk woensdag bekend via een verklaring in de Schotse editie van tabloidkrant The Sun. “Met spijt in het hart bevestigen Chris en Colin dat ze sinds enige tijd apart wonen en de intentie hebben om te scheiden. Het koppel gaat in alle vriendschap uit elkaar. Ze hebben verder geen commentaar”, luidde het. Colin, voormalig cameraman, en Chris, tot de lottowinst actief als verpleegkundige in een psychiatrische instelling, hebben twee volwassen kinderen.



De twee waren door het dolle heen toen ze acht jaar geleden de cheque met het recordbedrag kregen overhandigd. Tv-beelden waarop ze een fles champagne leegspoten, gingen de wereld rond. Hun rustige leventje werd plots totaal overhoop gegooid. Hun woning in de gemeente Largs in het zuidwesten van Schotland, werd haast belaagd door ‘vrienden’, ‘kennissen’ of onbekenden die om financiële steun vroegen. Het leidde ertoe dat ze tijdelijk naar Spanje verkasten.

De twee startten een liefdadigheidsorganisatie op en redden de Schotse eersteklasser Partick Thistle van de financiële ondergang. In ruil voor hun schenking - het exacte bedrag werd niet meegedeeld - verwierven ze elk vijf procent van de clubaandelen. Als dank draagt een tribune sinsdien de naam ‘Colin Weir Stand’.

De lottowinnaars steunden ook de Scottish National Party (SNP) in aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum van september 2014. Als voorstanders van Schotse afscheuring van het Verenigd Koninkrijk schonken ze 1 miljoen pond aan de SNP. Ook na het verloren referendum ontving de SNP nog schenkingen van de Weirs.

