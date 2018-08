Londense burgemeester in gele bikini boven Londen SVM

30 augustus 2018

18u50

Bron: ANP 1 Bizar Een enorme ballon die de Londense burgemeester Sadiq Khan in een gele bikini voorstelt, mag opgelaten worden boven de Britse hoofdstad. Actievoerders haalden volgens de BBC meer dan 58.000 pond (65.000 euro) op om het circa 9 meter lange gevaarte te laten maken.

De activisten lieten zich inspireren door een vergelijkbare protestballon die eruitzag als een babyversie van Donald Trump. Die ging het luchtruim in toen de Amerikaanse president een bezoek bracht aan Groot-Brittannië. "Laten we een 'baby Khan' maken en kijken of de vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen", schreven de bedenkers van de actie. Ze vinden dat Khan verantwoordelijk is voor een misdaadgolf in de stad.

De autoriteiten hebben inmiddels groen licht gegeven om de ballon op 1 september op te laten bij het parlement. Burgemeester Khan reageerde gelaten op de actie. "Als mensen op zaterdag naar mij in een gele bikini willen kijken, moeten zij dat weten", stelde hij. "Ik denk alleen niet dat geel me goed staat."