Lijnpiloot haalt gevaarlijke stunt uit met 200 passagiers aan boord, reizigers in paniek avh

16u27

Bron: Daily Mirror 0 videostill Bizar De Duitse luchtvaartpolitie is een onderzoek gestart naar een spectaculaire stunt van een lijnpiloot. De Airbus A330 vloog maandag met 200 passagiers aan boord gevaarlijk dicht bij de terminal. Reizigers in de luchthaven wisten niet wat hen overkwam.







Air Berlin tekende op 9 oktober het faillissement aan na een verlies van bijna 800 miljoen euro in 2016. De laatste vlucht van Miami naar Düsseldorf was dan ook voor veel personeelsleden een emotioneel gebeuren. Ook voor de piloot, die bij zijn laatste landing voor Air Berlin uitpakte met een spectaculaire stunt.

Aanvankelijk lijkt de piloot gewoon de landing in te zetten, maar net voor het landingsgestel de grond zou raken, trekt de piloot weer op. Vervolgens scheert de Airbus gevaarlijk dicht boven de luchthaventerminal. Verbaasde reizigers dachten dat het vliegtuig zich in het gebouw zou boren en even ontstond er paniek. Pas later werd duidelijk dat de piloot gewoon de laatste vlucht wou vieren.

Onderzoek

"Wat doet hij nu?" horen we iemand zeggen in een filmpje vanuit de terminal. Die vraag stelt de Duitse luchtvaartpolitie zich blijkbaar ook. Een onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de stunt.

Vanuit de controletoren ziet de stunt er wel veel minder gevaarlijk uit. Medewerkers applaudisseren terwijl de piloot boven de toren vliegt.