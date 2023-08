Lijkwagen hangt wel heel laag op de weg in Nederland, blijkt bomvol grondstoffen voor drugs te zitten

Het was al in mei dat de politie op de snelweg A77 besloot om de lijkwagen tegen te houden, maar het nieuws is nu pas bekend, nu het proces tegen de verdachten van start is gegaan.

675 kilo

Drugslab in uitvaartcentrum

Een dag na de arrestatie werd in Rotterdam het bedrijfspand van de begrafenisondernemer doorzocht. In het uitvaartcentrum werden een drugslab en een halve kilo cocaïne gevonden. Dinsdagmiddag stond de begrafenisondernemer voor het eerst voor de rechter in Den Bosch. De rechter besliste dat hij voorlopig in de cel blijft. De passagier is inmiddels op vrije voeten.