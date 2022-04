Lidl-werkneemster na 19 jaar trouwe dienst ontslagen omdat ze... koekje at dat over tijd was

Een werkneemster van een Lidl-winkel in Jambes (Namen) is na meer dan negentien jaar trouwe dienst ontslagen vanwege een ‘ernstige fout’. Wat ze dan wel mispeuterd had? “Ze voelde zich tijdens het werk niet lekker. Om op krachten te komen, at ze een koekje dat over tijd was”, aldus de socialistische vakbond.