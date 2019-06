Lichaam Indiase ‘Houdini’ gevonden na fatale stunt Redactie

18 juni 2019

14u08 1 Bizar De Indiase boeienkoning die een truc van de beroemde goochelaar Harry Houdini (1874-1926) wilde nadoen, is daarbij om het leven gekomen. Reddingswerkers vonden het lichaam van ‘magiër’ Chanchal Lahiri gisteravond in de rivier de Hooghly. Dat meldt de plaatselijke politie.

Lahiri liet zich zondag geboeid de rivier in takelen in de miljoenenstad Kolkata. De 40-jarige magiër kwam vervolgens niet meer boven water, tot schrik van toeschouwers. De autoriteiten hielden er aanvankelijk nog rekening mee dat de verdwijning misschien onderdeel was van de stunt, maar begonnen toch een zoekactie.

Voor de ontsnappingstruc had de man erkend dat het lastig zou worden zich te bevrijden. “Als ik het goed doe is het magie en als ik het fout doe een tragedie’', stelde hij. Lahiri zei ook dat hij de ‘belangstelling voor magie’ nieuw leven in wilde blazen met de stunt.

Glazen kist

21 jaar geleden tartte hij op dezelfde plaats het lot, door vastgebonden in een glazen kist vanaf de brug het water in te gaan. Destijds slaagde hij er wel in heelhuids de kop op te steken. “Het kostte me toen slechts 29 seconden”, vertelde Lahiri voor zijn ditmaal noodlottige ontsnappingspoging aan persbureau AFP.

Bij een poging in 2013 was het niet het wassende water waaraan hij wist te ontkomen, maar aan het woedende publiek. Dat ontdekte een deurtje in de glazen gooi en viel de stuntman aan.