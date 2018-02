Levensgevaarlijk: toerist zit doodleuk te picknicken op gescheurde klif avh

09 februari 2018

16u59

Bron: Daily Mirror; Daily Mail 199 Bizar Deze vrouw genoot dinsdag van haar picknick op een klif die op het punt staat af te breken. Een fotograaf die toevallig passeerde, kon zijn ogen niet geloven en legde de levensgevaarlijke picknick vast op de gevoelige plaat. Deze zomer stierf nog een studente op exact dezelfde plaats toen ze te pletter stortte van de klif.

De 74-jarige fotograaf Sid Saunders zag hoe een vrouw rustig haar picknick zat op te eten op een gescheurde klif in Seaford Head in het zuidoosten van Engeland. Regelmatig brokkelen grote stukken krijtrots van de klif, maar daar was deze toeriste zich duidelijk niet van bewust.

“Ik was aan het wandelen toen ik een vrouw zag drinken en eten op een grote scheur in de krijtrots, ze was voorbij een waarschuwingsbord gestapt. Ik heb me gehaast om haar te waarschuwen, maar gelukkig is ze snel vertrokken”, aldus Sid.

Verongelukte studente

Deze zomer nog brak een tonnen zwaar stuk krijt van de rots. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar gelukkig vielen er toen geen gewonden. In juni had een 23-jarige Zuid-Koreaanse studente minder geluk. Zij stortte te pletter toen ze op het uiteinde van de klif poseerde voor een foto en haar evenwicht verloor.

Selfies

De kustwacht waarschuwt toeristen regelmatig voor de gevaren. “We kunnen onmogelijk voorspellen welk stuk de volgende keer zal afbreken”, zegt Mark Rodway vvan de kustwacht. “We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om weg te blijven van de rand.”

Een van de grootste problemen blijkt de “selfiecultuur”. “Mensen nemen grote risico’s voor een spectaculaire foto”, aldus Rodway. “Geen enkele selfie is je leven waard.”

