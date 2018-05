Levensgevaarlijk: fietser filmt hoe auto hem met hoge snelheid pas afsnijdt en aantikt sam

18 mei 2018

16u26

Bron: EuroWeekly 0

Een paar centimeter kan het verschil betekenen tussen leven of dood. Vraag maar aan fietser Vicent Anglada, die filmt hoe een wagen hem met hoge snelheid de pas afsnijdt in het Catalaanse Balaguer. Op de beelden is te zien hoe de auto Anglada effectief raakt. De achteruitkijkspiegel lijkt in te klappen en de achterdeur lijkt ook gedeukt.

De man zette de video online met een oproep aan de politie om de bestuurder op te sporen. De Catalaanse politie Mossos bedankt hem voor de melding en geeft aan een onderzoek te openen.