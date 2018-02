Leuvense politie treft slapende, stomdronken man aan in bestelwagen in gracht Redactie

18 februari 2018

12u48

Bron: Belga

Agenten van de Leuvense politie hebben vanochtend omstreeks 4 uur een slapende man aangetroffen in een bestelwagen die in de Boomgaardstraat in Wilsele in de gracht was beland. De 38-jarige man reageerde agressief en weigerde een ademtest af te leggen. Uiteindelijk werd hij geboeid afgevoerd en opgesloten wegens openbare dronkenschap. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.