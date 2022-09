“Letterlijk niet groter dan een inloopkast”: Alaina leidt u rond in kleinste appartement van New York

Een appartement in hartje New York huren voor 650 euro per maand... Het kan blijkbaar, al moet u dan wel zien te overleven in een piepkleine ruimte zonder badkamer en wc. Benieuwd hoe dat eruitziet? Alaina Randazzo geeft u een (korte) rondleiding doorheen haar gezellige stulpje. “Het is letterlijk niet groter dan een inloopkast”, luiden de verbaasde commentaren.

De gemiddelde prijs voor een appartement met één slaapkamer in New York schommelt rond de 3.250 euro. Randazzo woonde vroeger in een eerder luxueuze flat, waardoor ze nu maar liefst 2.600 euro per maand uitspaart.

Volledig scherm Alaina belandt meteen in de keuken als ze haar voordeur opent. © YouTube

Die zachte prijs gaat uiteraard wel gepaard met de nodige opofferingen. Als de jongedame haar voordeur in Midtown Manhattan opent, belandt ze bijvoorbeeld meteen in haar keuken. Er staat een kookplaat met twee branders, maar voor een oven was er geen plek meer.

Volledig scherm Er staat een kookplaat met twee branders. Een magnetron is wel aanwezig, een oven niet. © YouTube

Ze moet ook alle ingrediënten vers kopen omdat er nergens ruimte is om ze te bewaren. “Oorspronkelijk gebruikte ik het kastje boven de kookplaat, tot ik er muizen in terugvond”, bekent Randazzo.

Volledig scherm In dit kastje botste Randazzo op muizen. © YouTube

De woonkamer werd opgefleurd met een flatscreen-tv aan de muur en een uitschuifbare zetel. Opmerkelijk: van daaruit kan Randazzo bijna aan de kraan om haar handen te wassen.

Volledig scherm De uitschuifbare zetel is vrij hard om op te liggen. © YouTube

De enige bergruimte bevindt zich onder het trapje dat naar haar bed leidt. Als de jongedame daar iets uit wil halen, moet ze echter andere spullen verplaatsen. Niet meteen handig dus.

Volledig scherm Als Alaina iets uit de ‘bergruimte’ wil halen, moet ze andere spullen verplaatsen. © YouTube

Ook slapen gaat niet van een leien dakje, vanwege de korte afstand tussen haar matras en het plafond. “Als ik wakker word, heb ik altijd schrik om mijn hoofd te stoten. Met iemand het bed delen, zit er al helemaal niet in.”

Volledig scherm De afstand tussen het bed en het plafond is bijzonder klein. © YouTube

Om te douchen en naar het toilet te gaan, moet Randazzo gebruik maken van een gemeenschappelijke badkamer. “Maar ik heb me hier nog nooit onveilig gevoeld. Ik ken alle buren en we komen goed overeen, ik kan dus met enkel een handdoek rond mijn lijf in de gang rondlopen”, klinkt het.

Volledig scherm Alles om plaats te besparen: tassen en kleren hangen aan de muur. © YouTube

Randazzo is als digital creator actief in de modesector. Drie keer per week werkt ze van thuis uit en kan ze ook haar hond gezelschap houden. Als het weer het toelaat, kruipt ze graag op haar dak om te lezen, te schrijven of yoga te doen. “Het is hier zo klein dat ik er soms claustrofobisch van word.”

Volledig scherm Het platte dak biedt een uitweg als claustrofobie de kop opsteekt. © YouTube

Wisselen met haar vroegere stek dan toch maar? “Nee, bedankt. Mensen hebben veel minder nodig dan ze denken. Die les heb ik hier geleerd”, besluit Randazzo.