Lerares natuurwetenschappen heeft seksuele relatie met student (14) en geeft hem wiet Sven Van Malderen

01 maart 2018

15u36

Bron: Daily Mail 510 Bizar Een seksuele relatie met naaktfoto's erbovenop, wiet delen, een pijp kopen zodat hij die drugs kon oproken,... Stephanie Peterson (26) hield er -op z'n zachtst gezegd- een iets te intieme relatie op na met een veertienjarige student.

Gisterochtend werd de getrouwde lerares gearresteerd in haar woonplaats New Smyrna (Florida). Ze liep tegen de lamp nadat de jongen de feiten opgebiecht had tegen zijn ouders.

De nauwe band zou in november ontstaan zijn. De juf pikte hem soms thuis op en bracht vervolgens verschillende uren met hem door. Wat ze deden, daar mocht hij met niemand over praten. "Anders zouden we in de problemen kunnen raken", klonk het. Volgens de tiener leden zijn punten echter onder de situatie en trok hij daarom aan de alarmbel.

Peterson voelde de bui hangen en diende maandag al haar ontslag in. Twee dagen later zou ze achter de tralies vliegen.

Volgens de Daytona Beach News-Journal is Peterson ruim twee jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt met brandweerman Brandon Ferri. Nu zou het koppel echter op scheiden staan.

"Zij heeft de machtspositie, wint iemands vertrouwen en maakt daar vervolgens misbruik van. Zo'n relatie kan echt niet", besluit sheriff Mick Chitwood.