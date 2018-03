Lerares Engels (34) zet kind op de wereld van 16-jarige student: "Daar moet je echt ziek voor zijn" Sven Van Malderen

26 maart 2018

16u01

Bron: The Sun 2 Bizar Schandaal in de Amerikaanse stad Tallmadge (Ohio): een 34-jarige lerares heeft een kind op de wereld gezet van een student die 16 jaar oud was. Intussen zijn we bijna 2,5 jaar later: Laura Lynn Cross heeft de feiten toegegeven voor de rechtbank, binnen twee maanden kent ze haar straf.

De affaire was al twee jaar eerder -in 2013- begonnen: de leerling in kwestie was op dat moment dus amper 14 jaar oud. Eerst kwam hij in haar zwembad ravotten, later zou hij af en toe blijven overnachten. En uiteindelijk zou Laura Lynn als wettelijke voogd gedeeld hoederecht over hem krijgen. De jongen woonde dus letterlijk bij haar in.

"Systeem heeft gefaald"

In december 2015 volgde de bevalling. Ook al had de moeder van de jongen dan al klacht ingediend, de seksuele relatie zou nog bijna een jaar blijven duren. "Ze is verdorie een juf. Om opgewonden te raken van een kind... Daar moet je echt ziek voor zijn", jammert zijn vader. "Mijn zoon werd in de steek gelaten door diegenen die hem moesten beschermen. Het systeem heeft gefaald."

Cross -37 nu- wilde als mentor voor hem optreden en wist zijn moeder te overtuigen dat hij daarom beter bij haar zou komen wonen. Een en ander werd ook wettelijk geregeld. Op haar Facebookprofiel pakte de vrouw graag uit met foto's van hen beiden. Ze had eerder ook al vier kinderen op de wereld gezet, hun leeftijden variëren nu tussen 11 en 21 jaar.

"Anders zou hij me hartsgrondig haten"

Cross was sinds 2008 aan de slag als lerares Engels in de Buchtel High School in Akron. In 2015 gaf ze haar ontslag. Toen de moeder van de jongen enkele veelzeggende sms'en vond en die naar de politie stuurde, kwam Cross in nauwe schoentjes te zitten. "Je kan me nooit graag genoeg zien... Hou me vast, bemin mij, geef me troost", klonk het onder meer. De moeder liet haar zoon echter wel ongemoeid bij haar inwonen. "Als ik me verzette tegen hun relatie zou hij me hartsgrondig haten."

Cross zou nadien nog beschuldigd worden van autodiefstal en drugsbezit, haar boetes betaalde ze "wegens geldgebrek" niet. In augustus van vorig jaar vloog ze alsnog de cel in vanwege de verboden relatie.