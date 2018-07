Lerares (32) die seks had met leerlingen, nu in wagen betrapt met vermeend slachtoffer mvdb

03 juli 2018

17u08

Bron: Connecticut Post Een Amerikaanse lerares (32) die vorige zomer werd aangeklaagd wegens seksuele betrekkingen met zeker twee van haar leerlingen, riskeert strafverzwaring omdat ze een omgangsverbod niet naleeft. Dat bleek op 22 juni toen de politie haar aan de kant zette wegens bellen achter het stuur. De passagier in haar wagen was een van de bewuste scholieren, meldt de Connecticut Post.

Laura Ramos (32) diende vorig jaar haar ontslag in bij de middelbare school van Bridgeport (Connecticut) waar ze werkte als zorgleerkracht. De bal ging aan het rollen toen een collega geruchten had opgevangen over vrijpartijtjes van Ramos met een leerling aan wie ze bijlessen gaf.

"Beste seks"

Toen dat nieuws bekendraakte en de politie de zaak begon te onderzoeken, nam een tweede leerling contact op met de speurders. Hij verklaarde dat hij in april 2017 met Ramos uit eten ging en dat ze nadien seks hadden in haar auto op het parkeerterrein. Diezelfde maand ontmoetten de twee elkaar opnieuw, in een ander restaurant. Toen hadden ze seks in een rommelhok in het restaurant. Tijdens het etentje had de lerares geklaagd dat haar man geen seks met haar wil hebben. Na gedane zaken stuurde de lerares haar student een sms waarin ze zei dat het de beste seks was die ze ooit had gehad.

De vrouw werd opgepakt, ontkende eerst nog de aantijgingen maar bekende dat ze zo'n vijf keer met de tweede - toen nog minderjarige, leerling - had gevreeën. De speurders vermoedden dat ze met nog meer scholieren van bil ging, maar dat leidde niet tot een aanklacht. Ramos kwam vrij na het betalen van een borgsom van 50.000 dollar. Nu een jaar later, is ze inmiddels gescheiden van haar echtgenoot. Hij verkreeg het hoederecht over hun tweejarig zoontje.

De oorspronkelijke beschuldiging wordt wellicht nu nog verzwaard. Aangezien Ramos haar opgelegde voorwaarden schond, werd ze na de politiecontrole opgepakt. Ook nu kwam ze vrij na het betalen van een borgsom van opnieuw 50.000 dollar. Een rechter moet donderdag bepalen of de nieuwe feiten aan de zaak worden toegevoegd. Haar strafproces gaat pas later van start.