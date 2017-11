Lerares (22) in de val gelokt met seksafspraakje 16-jarige leerling mvdb

19u10

Bron: NewsOK 1 Canadian County Sheriff's Office Het 'mug shot' van lerares Hunter Day (22). Foto rechts: De lerares was bij haar arrestatie slechts gekleed in een t-shirt en een shortje. Bizar Een 22-jarige lerares chemie is in de Amerikaanse plaats Yukon (Oklahoma) opgepakt wegens seksuele handelingen met een 16-jarige leerling. De getrouwde Hunter Day werd woensdag in de val gelokt door agenten die met de smartphone van de scholier een seksafspraakje maakten.

De ouders van de zestienjarige stapten naar de politie nadat ze pikante foto's van de onderwijzeres en ditto berichtjes op de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen. Zoonlief zelf, stuurde naaktfoto's naar Day, die aan haar allereerste jaar als lerares bezig is.

Echtgenoot

Onderzoek wees uit dat de twee plannen hadden om woensdag na school elkaar opnieuw te treffen. Locatie: haar woning. De speurders gingen vanaf dan het spelletje meespelen. De smartphone van de jongen was in hun bezit, dus deden ze zich als hem voor. Om haar in de val te lokken vroegen ze per sms of "het nog doorging". Day antwoordde vrijwel meteen "ja" terug, maar daar bleef het niet bij. De jongen "kon best opschieten", want haar echtgenoot kwam bijna terug van z'n werk.

Speurders gingen naar haar woonst, maar klopten niet meteen aan. De agenten deden zich nog steeds voor als de tiener en stuurden Day een berichtje dat hij gearriveerd was. Day had niets door en antwoordde dat hij gewoon via de voordeur naar binnen kon. Die was "zoals gewoonlijk" niet op slot.

Kaarslicht

De politie trof de stomverbaasde lerares chemie aan in haar voor de gelegenheid verduisterde, met kaarslicht verlichte, woonkamer. Hunter Day was enkel gekleed in een t-shirt en een shortje. Ze werd in de boeien geslagen en gaf toe dat ze seks met de jongen had gehad.

Day kreeg drie aanklachten te horen: verkrachting (wegens seks met een minderjarige), bezit van kinderporno (de jongen stuurde naaktfoto's naar haar gsm) en het seksueel benaderen van een minderjarige. De vrouw zit in voorarrest. De middelbare school waar ze les gaf, heeft haar met onmiddellijke ingang geschorst.